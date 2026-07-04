Епископ Бондаренко: Войны за ресурсы - это не про нехватку, а про жадность

Согласно одной теории, на планете сейчас ресурсов достаточно для всех, а войны за ресурсы проистекают из-за жадности, а не из-за того, что кому-то чего-то не хватает. Таким мнением в программе "Война и мир" поделился американский общественный деятель, епископ Виктор Бондаренко.

Во многих регионах планеты люди голодают, им не хватает питьевой воды, но это происходит потому что есть зло, уверен епископ. "Какие-то люди выбирают служение этому злу, они подвержены жадности, чтобы отобрать и больше взять себе", - считает он.

По его словам, опасность еще и в равнодушных людях. "Очень часто это зло приходит к нам, если мы закрываем на него глаза", - считает он, потому что очень часто, когда люди не обращают внимания на проблемы, которые происходят далеко от них, эти проблемы рано или поздно оказываются у них на пороге. Поэтому равнодушие - это также очень опасная вещь.

"Я читал Библию, в конце добро побеждает. Поэтому это дает мне надежду на лучшее и веру в лучшее", - сказал епископ.

Говоря об иранском и украинском конфликтах, он предположил, что если верующие обеих сторон сядут вместе, проявят добрую волю, то любой конфликт можно погасить. "И не обязательно, чтобы все были христиане, просто люди с доброй волей. Я знаю, что Бог наш - это Бог мира, и он абсолютно не хочет никаких конфликтов, никаких войн", - подытожил Виктор Бондаренко.