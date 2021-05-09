Эпицентр гуляний в Минске 9 Мая - у Дворца спорта

Атмосфера победного мая царит сегодня во всех уголках столицы. В городе-герое продолжают работать праздничные локации. Это более десятка точек с угощениями и развлечениями.



Эпицентр гуляний - у Дворца спорта. Кроме мобильной сцены здесь развернулись фудкорт, ярмарка народных мастеров. Там же находится и съемочная группа АТН. На связи Елена Витко.



На площадке у Дворца спорта концерт-ретроспектива звучит уже седьмой час нон-стоп. В программе - шесть тематических блоков, и они создают своеобразный эффект машины времени.



Так, через композиции "Шар голубой", "Утомленное солнце" зрителей перенесли в мирное далекое время. А после настрой сменила "Темная ночь". В эти же минуты на сцене через музыку и хореографию переживают послевоенный период.







Воссоздать картину того времени помогают реальные письма солдат, со сцены зачитывают и выдержки текстов наших коллег - военных журналистов. Эмоции непростые. Но именно это в очередной раз и заставляет задуматься о цене мирного и спокойного неба над нашей страной.



Еще до эфира мы пообщались с теми, кто не остался в стороне от празднования светлого и великого Дня Победы. И сейчас попрошу режиссеров включить эти фрагменты.



Количество зрителей на площадке у Дворца спорта увеличивается буквально на глазах. Сюда приходят большими компаниями друзей, семьями. Минск сегодня - это одна большая праздничная площадка. Возле парка Победы, например, развернулась мощная выставка военной техники разных лет. Броневики и танки, "Кайман" и "катюша" - все можно было потрогать, изучить и даже посидеть внутри. Там же лайв-концерт дали оркестры и вокально-инструментальные коллективы. Предлагаю посмотреть, как это было.



Тем временем у Дворца спорта колоритная хенд-мейд-ярмарка, эмоциональный концерт, да и просто душевная обстановка. Празднование Дня Победы продолжается. Присоединиться приглашаем всех белорусов.







