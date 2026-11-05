Финальные кадры военной драмы о Батьке Минае снимали в Минске во время "лістападнай" недели

Судейская коллегия продолжает смотреть и оценивать конкурсные ленты. Серьезная борьба идет за золото "Лістапада". 5 ноября жюри предстоит увидеть претендентов из Китая и Пакистана. Партизанская легенда "Батьки Миная" в прочтении Игоря Угольникова также проживает эту фестивальную эпоху.

Окончательное "стоп, снято!" для этого фильма прозвучало в течение "лістападнай" недели. К заглавной песне этой военной драмы готовят видеосопровождение.

После церемонии открытия XXXII "Лістапада" исполнители главных ролей "Батьки Миная" не почивали на лаврах, хотя могли: фильм-открытие кинофестиваля сорвал 20-минутные овации зала стоя.

Четверка юных актеров и народный Алексей Кравченко снова на съемочной площадке. Но теперь это постскриптум военной драмы.

Хотя бы через кино прожившие трагедию Миная Шмырева и его детей, они едут возложить цветы к памятнику своим героям.

Теона Волочник, исполнительница роли Зины в военной драме "Батька Минай. партизанская легенда":

"Было сложно эмоционально, но была очень хорошая и крутая команда, которая нам во всем помогала и помогала настроиться. Очень грустно, очень всех жалко. Лично я не понимаю, как можно маленьких таких детей взять и расстрелять".

И вот видеонабат. Иди и смотри невыдуманную боль белорусского народа. И дождись финальных титров. Там клятва народного мстителя Миная, что рифмами пересказала белорусская поэтесса Анна Селук. Белорусскоязычные стихи легли на музыку Анны Благовой.

Оживший завет в полной его песенной версии ляжет в основу видеосопровождения.

Игорь Угольников, режиссер военной драмы "Батька Минай. Партизанская легенда", народный артист России:

"Постепенно-постепенно, даже перезаписывали и голос, и оркестровку. Постепенно-постепенно песня пришла в то состояние, в котором она теперь присутствует в нашем кино. Я очень благодарен, потому что Анна Сергеевна отнеслась к этому очень внимательно. Знаете, такие произведения потом живут собственной жизнью даже уже без нас. Надеюсь, что так оно и будет дальше".

Актер Кравченко прокомментировал выходку Егора Крида

Визуальная инъекция каждому во имя памяти жертв геноцида. И как минимум от незнания для тех людей, кто "в танке". Последний скандал с Егором Кридом, который "ничего не слышал" о фильме "Иди и смотри" и бездумно красовался перед своей аудиторией лонгсливом с Флерой в татушках и с пирсингом, только доказывает, что о главной ране целой нации не то что петь, кричать нужно.

Алексей Кравченко, исполнитель главной роли в военной драме "Батька Минай. Партизанская легенда", народный артист России:

"У меня не укладывается в голове, я, конечно, глубоко поражен ситуацией, но, наверное, есть еще какие-то организации, которые как-то должны отслеживать это. Если нет, я развожу руки и говорю, значит, у нас будет вот такое поколение. Значит, мы хотим такое поколение, значит, дальше будет еще хуже. Хотим мы это? Это вопрос ко всем. Если говорить о обезаловке, никто никого не заставляет, но хотя бы надо понимать, о чем этот фильм. Я вижу, как огромное количество, просто море зрителей были возмущены этой ситуацией. У меня только один вопрос. Исполнитель может не знать в силу своего возраста, наверное, в силу своей какой-то жизни. Это упущение родителей. Есть родители, которые с большим сердцем внутри воспитывают своих детей и не хотят их видеть обрывалками. Понимаете? Извините меня за такую дерзость. Все-таки хотят видеть человека с большой буквы, с душой, а не полуфабриката. Давайте растить наших детей великими, а не полуфабрикатами".

Крида уже осудила общественность. Его творчество привлекло внимание и наших правоохранительных органов. Ведь незнание не освобождает от ответственности.

Фильм выйдет в широкий прокат в феврале

Мария Парфенова, исполнительница роли Лизы в военной драме "Батька Минай. Партизанская легенда":

"Конечно, какая-то часть людей посмотрит и что-то поменяет в себе. Это меняет мировоззрение, мне кажется. Это история. Это нужно помнить, это нужно знать. Очень много людей погибло. Это огромная боль. Очень много памятников. Бесчеловечно так поступать с детьми. То, что происходило в те года, я не могу такое себе представить. Я никогда бы вообще не дотронулась до букашечки, не говоря уже про людей. Это отвратительно".

А чтобы знать, достаточно просто купить билет в кино.

"Батька Минай. Партизанская легенда" выйдет на широкий экран в феврале. Премьера пройдет сначала в Минске, а после в Москве. Но перед этим картину ждет фестивальная гастроль в России, Индии и Китае.