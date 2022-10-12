Эпоха ценовой самодеятельности в Беларуси прошла. О связи обороны и экономики - в рубрике Алексея Авдонина

Почему для Запада война - это лучшая бизнес-идея? Россия и Беларусь создают региональную военную группировку. Хватит ли сил нашей экономике? Почему так важно в этих условиях снять точки напряженности и недовольства людей? И зачем нам бороться с ценовой самодеятельностью? Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".

Политика - это концентрированное выражение экономики, а война - это продолжение политики.Наши оппоненты активно продвигают тему войны в нашем регионе для решения своих экономических вопросов. Огромные долги, перепроизводство, инфляция, безработица - для устранения этих проблем западные элиты толкают своих простых граждан на войну с нами, славянами.

Люди на Западе не хотят войны, хотят нормальной жизни. Вот и немцы против роста цен, а ультралевые в Германии уже выходят на улицы. Против нас, белорусов, западные элиты строят военные планы - им одной Украины мало, от нее все уже устали, нужен новый конфликт и новые картинки для обывателей. Президенты Беларуси и России хорошо это понимают - проводят совместные встречи, договариваются.

Как результат, сейчас идет комплексная и планомерная работа по усилению нашей обороноспособности - совместно с Россией формируется региональная военная группировка. Но заниматься вопросами обороны могут только государства с сильной экономикой. Обучать и развивать свои вооруженные силы, создавать современное вооружение стало возможным только благодаря сбалансированной и устойчивой экономике Беларуси.

Сейчас западный сценарий в отношении нас прост - перевести нас на милитаристские рельсы и перегреть экономику. Как результат - дефицит гражданской продукции, рост цен, недовольство людей, а там и до протестов рукой подать. Шатали и будут шатать Беларусь.

Запад пытается повторить прежний сценарий холодной войны и у нас, и в России.

Наш Президент хорошо это понимает, основное внимание уделяет экономике простого белоруса - его доходам, его уровню потребления и его ощущениям инфляционных процессов.

Ценообразование - это источник недовольства у людей.

Запад хотел в 2020-м через санкции развалить наши предприятия, выкинуть людей на улицу, сделать дыры в бюджете, посеять смуту и волнения среди гражданских, силовиков и потом легко военным путем захватить нас.

Но планы планами, а есть белорус, который, как его не дави, привык работать в любых условиях. Собрался, перестроился и работает. Запад это раздражает. Единственный способ для них - это силовой вариант. Для Запада - это очередная грабительская война. Для нас, как и в 1941, это священная битва за себя и своих близких. Поэтому Президент и обращается к каждому из нас.

Каждому на своем месте заниматься своим делом.

В текущих условиях важно снять точки напряжения и недовольство людей. Вот и государство не дает спекулянтам наживаться и взвинчивать цены. Отсюда такие жесткие решения по ценообразованию. Государство не замораживает цены, нет. Все это мы тоже проходили в 80-90-е - запрет неизбежно приведет к дефициту продукции. Нет! Не это сейчас реализует государство. Стоит задача создать требуемую систему контроля за ценообразованием.