Эрнест А Рид: Последние пару месяцев можно увидеть заголовки, что Россия планирует напасть на Украину

Последние пару месяцев, конечно, идет такая усиленная кампания, пропагандистская кампания через СМИ, что все время, каждый день можно увидеть заголовки: "Россия нападет на Украину", "Россия нападает на Украину", "Россия планирует напасть на Украину", "Почему Россия нападет на Украину", "Зачем Путину Украина?". Здесь такие уже притеревшиеся словосочетания, как "российская агрессия", "российская угроза" - это уже вдолблено очень сильно в умы простого британского обывателя

Эрнест А Рид, политический аналитик, преподаватель в Астонском университете (Великобритания)