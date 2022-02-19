3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Эрнест А Рид: Последние пару месяцев можно увидеть заголовки, что Россия планирует напасть на Украину
Общественное мнение европейцев готовили к шокирующим кадрам из Украины. Была проведена массированная информационная подготовка, где Россию сразу называли агрессором. Вот, в частности, что отметил британский политолог.
Последние пару месяцев, конечно, идет такая усиленная кампания, пропагандистская кампания через СМИ, что все время, каждый день можно увидеть заголовки: "Россия нападет на Украину", "Россия нападает на Украину", "Россия планирует напасть на Украину", "Почему Россия нападет на Украину", "Зачем Путину Украина?". Здесь такие уже притеревшиеся словосочетания, как "российская агрессия", "российская угроза" - это уже вдолблено очень сильно в умы простого британского обывателя
При этом эксперты отмечают - нагнетая истерию, Украину активно снабжали современным оружием. По факту некогда предлагая долгосрочные отношения, сегодня целую страну используют для решения краткосрочных задач.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП