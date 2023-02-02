ЕС депортирует в Польшу 6,5 тыс. беженцев - что это значит для Беларуси?

Массовое выдворение. Европа вновь повернулась к обездоленным спиной. По сообщению польской Пограничной стражи, страны ЕС подали около шести с половиной тысяч заявлений о возвращении беженцев на территорию Польши.

В ведомстве подчеркнули: такие действия предусмотрены правилами, согласно которым иностранец должен подать заявление в первой стране ЕС, в которую он въехал. Получается, что любой, кто переехал из одной страны ЕС в другую, может быть депортирован обратно в первое государство, в которое прибыл. Большинство подобных постановлений поступает из Германии, Норвегии, Франции, Швеции и Австрии.