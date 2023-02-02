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ЕС депортирует в Польшу 6,5 тыс. беженцев - что это значит для Беларуси?

Массовое выдворение. Европа вновь повернулась к обездоленным спиной. По сообщению польской Пограничной стражи, страны ЕС подали около шести с половиной тысяч заявлений о возвращении беженцев на территорию Польши.

В ведомстве подчеркнули: такие действия предусмотрены правилами, согласно которым иностранец должен подать заявление в первой стране ЕС, в которую он въехал. Получается, что любой, кто переехал из одной страны ЕС в другую, может быть депортирован обратно в первое государство, в которое прибыл. Большинство подобных постановлений поступает из Германии, Норвегии, Франции, Швеции и Австрии.

В Госпогранкомитете Беларуси пояснили, что это значит для нашей страны. Учитывая проводимую польскими властями политику жестокого обращения с беженцами, факты насильственных вытеснений, сокрытие информации о центрах содержания иностранцев и ограничение к ним доступа СМИ, депортированных из ЕС беженцев, вероятнее всего, ожидает участь быть вывезенными на границу с Беларусью.

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