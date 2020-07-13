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ЕС и ВОЗ доставили средства для борьбы с COVID-19 в медучреждения Минской области

ЕС и ВОЗ доставили средства для борьбы с COVID-19 в медучреждения Минской области

Учреждениям здравоохранения области передано 455,5 тыс. единиц средств индивидуальной защиты, включая 300 тыс. медицинских масок, 133 тыс. респираторов, 6 тыс. защитных очков, 6 тыс. защитных лицевых щитов и 10,5 тыс. медицинских халатов. Все поставленные предметы медицинского назначения были проверены на соответствие международным стандартам качества и безопасности, они предназначены для медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с COVID-19.

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