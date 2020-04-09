ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

ЕС может выделить финансовую помощь Беларуси для борьбы с СOVID-19

Евросоюз может оказать Беларуси финансовую помощь в борьбе с коронавирусом. По информации Европейской комиссии, сумма может составить 60 миллионов евро на поддержку системы здравоохранения и экономики. Напомним, еще в середине марта в ЕС говорили о помощи странам «Восточного партнерства» в связи с эпидемией. В планах - поставка медицинских масок, аппаратов ИВЛ, тест-систем и защитных наборов. Сейчас Брюссель обсуждает вопрос выделения в рамках «Восточного партнерства» суммы в 963 миллиона евро.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все