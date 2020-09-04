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ЕС не намерен накладывать санкции на президента Беларуси
Ведущие страны Европы не хотят накладывать санкции на Президента Беларуси Александра Лукашенко. В ходе неформальных переговоров официальные Берлин, Париж и Рим заявили о намерении сохранить связь с белорусским лидером. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
По информации Welt, в санкционный список Евросоюза не попадет глава Беларуси Александр Лукашенко. В частности, за это выступала Германия при поддержке Франции и Италии. Берлин и Париж утверждают, что каналы связи с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах. Санкции этому помешают. Несколько государств-членов, в основном страны Балтии и Польша, с этим не согласны. Они требуют, чтобы имя Лукашенко было внесено в санкционный список ЕС.
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