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ЕС освободил COVID-вакцины от НДС

Совет ЕС временно разрешил странам Евросоюза освободить от обложения налогом на добавленную стоимость вакцины от коронавирусной инфекции и тесты на COVID-19. Товары, необходимые для вакцинации, освобождаются от НДС до 31 декабря 2022 года. Напомним, ранее американский гигант Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюзе.

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