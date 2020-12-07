ЕС освободил COVID-вакцины от НДС

Совет ЕС временно разрешил странам Евросоюза освободить от обложения налогом на добавленную стоимость вакцины от коронавирусной инфекции и тесты на COVID-19. Товары, необходимые для вакцинации, освобождаются от НДС до 31 декабря 2022 года. Напомним, ранее американский гигант Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюзе.



