ЕС призвал частично заморозить соглашение об упрощении визового режима с Беларусью

Используя собственноручно созданный миграционый кризис на границах Евросоюза, Брюссель хочет сделать очередной выпад в сторону Беларуси. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон предложила частично заморозить соглашение об упрощении визового режима с нашей страной. Ограничения коснутся, в частности, белорусских официальных лиц. Перед тем как решение вступит в силу, его еще должен одобрить Совет Европы.