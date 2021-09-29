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ЕС призвал частично заморозить соглашение об упрощении визового режима с Беларусью

Используя собственноручно созданный миграционый кризис на границах Евросоюза, Брюссель хочет сделать очередной выпад в сторону Беларуси. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон предложила частично заморозить соглашение об упрощении визового режима с нашей страной. Ограничения коснутся, в частности, белорусских официальных лиц. Перед тем как решение вступит в силу, его еще должен одобрить Совет Европы.

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