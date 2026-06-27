"Еще не осознают, что вот-вот будут дома" - как прошел гуманитарный обмен в "Новой Гуте"

Беларусь стала площадкой для обмена гражданских лиц между Россией и Украиной. 27 июня в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе снова прошел гуманитарный обмен.

Из Украины в Россию возвращаются 7 мирных жителей, столько же человек отправляются в Украину. Белорусская сторона организовала и выстроила необходимую логистическую цепочку. От места посадки самолета в аэропорту Гомеля, маршрута колонны автобусов до горячего питания и медицинской помощи. Организовать комфортные и равные условия для каждой из сторон - поручение нашего Президента.

Гомельский аэропорт. 9:30 утра. На борту 7 украинцев, это не военные, а простые люди. Сдержанно, но с полным пониманием для кого и ради кого живут, ждали и возвращаются. Они не показывают эмоции и сами признаются, еще не осознают, что вот-вот будут дома.

Обмен состоялся в привычном пункте пропуска "Новая Гута". Территориально это удобная площадка для обмена. До российской границы здесь чуть более 100 км, а до Киева около 200 по прямой.

У многих родственники ждут, когда смогут приехать и обнять своего близкого человека. Елена из Курской области, пожалуй, сегодня в мужском коллективе единственная. Для обеих сторон создали комфортные и равные условия: горячее питание, медицинская помощь. Это поручение Президента, ведь у нас нет своих и чужих. Беларусь делает все, чтобы братские народы пришли к миру.

"Сегодня мы возвращаем гражданских домой. Это 7 человек, которые возвращаются в Украину. Мы радуемся, что ребята возвращаются домой", - отметила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Конечно, им предстоит нелегкий путь адаптации к новой жизни, но в близком кругу это сделать гораздо проще.