ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Еще 4 награды в копилке белоруской команды на WorldSkills

Еще 4 награды в копилке белоруской команды на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Итоги форума подвели накануне во время торжественной церемонии закрытия. Белорусы получили медали отличия в таких компетенциях, как технологии моды и веб-технологии, а также информационные кабельные сети. Самый высокие баллы среди представителей нашей сборной у Ксении Шафранской. Брестчанка выступала в специальности "парикмахерское искусство" и стала лауреатом номинации "Гордость нации".

Следующий турнир примет Шанхай. А вот кто отправится в Китай от Беларуси, будут определять в мае - во время республиканского конкурса WorldSkills.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все