Еще 4 награды в копилке белоруской команды на WorldSkills

Еще 4 награды в копилке белоруской команды на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Итоги форума подвели накануне во время торжественной церемонии закрытия. Белорусы получили медали отличия в таких компетенциях, как технологии моды и веб-технологии, а также информационные кабельные сети. Самый высокие баллы среди представителей нашей сборной у Ксении Шафранской. Брестчанка выступала в специальности "парикмахерское искусство" и стала лауреатом номинации "Гордость нации".



Следующий турнир примет Шанхай. А вот кто отправится в Китай от Беларуси, будут определять в мае - во время республиканского конкурса WorldSkills.



