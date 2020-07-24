Еще больше дней пребывания в стране без регистрации. Смягчение миграционной политики в Беларуси

Новые возможности для туризма и повышения инвестиционной привлекательности Беларуси. На такой эффект рассчитывают разработчики обновленного закона "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", положения которого вступили в силу с 1 июля. Какие либеральные послабления в миграционном законодательстве предусмотрены? И какой размер инвестиций в экономику Беларуси разрешит постоянно проживать в стране - узнавал Евгений Каллаур (видео).



