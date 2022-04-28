Еще больше граждан смогут построить жилье в городах-спутниках Минска

Расширена категория граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые могут строить жилье в городах-спутниках Минска. Соответствующий указ №159 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 28 апреля, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службуглавы государства.

Документ вносит изменения в указ от 17 декабря 2019 года №466 "О строительстве жилых домов в городах-спутниках г.Минска". Так, наряду с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в районных администрациях Минска, на условиях указа №466 право строительства квартир в городах-спутниках столицы предоставлено гражданам, состоящим на таком учете по месту работы или службы в государственных органах и организациях Минска.