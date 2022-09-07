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Еще больше новостей, спорта, премьер и шоу - Белтелерадиокомпания открывает новый сезон 18 сентября
Журналисты фиксируют все мероприятия праздничной недели и в целом каждодневно своими репортажами, сюжетами с места событий, аналитикой пишут историю современной независимой Беларуси. Более того, участвуют в ней, заявляя о своей четкой гражданской позиции. В продолжение празднований Дня народного единства Белтелерадиокомпания открывает новый сезон. Еще больше новостей, спорта, путешествий по стране, премьер и шоу, которые так полюбились зрителям. Выбирайте любимый телеканал нашего медиахолдинга и нажимайте на кнопку (видео).
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