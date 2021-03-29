Еще два интернет-ресурса признаны экстремистскими

Такое решение накануне принял суд Железнодорожного района Витебска. По материалам местного ГУБОПиК, в список запрещенных попали телеграм-каналы "Витебск 97 %" и "Чат невероятного Витебска". Теперь за репост информации из этих сообществ предусмотрена административная ответственность.