Еще два тelegram-канала признаны экстремистскими

Два с половиной года лишения и три года ограничения свободы. Таков вердикт суда Заводскогорайона столицы обвиняемым по статье 342 (их четверо). Речь идет о деле организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок либо активном участии в них. Как выяснилось в ходе заседаний, четверо обвиняемых среди иных ресурсов администрировали деструктивный telegram-канал "Водители 97",обучали и готовили людей для участия в протестах, блокировке дорог, беспорядках, сопротивлении милиции.

Еще два telegram-чата признаны сегодня экстремистскими: "Стачком ОАО "Беларуськалий" и "Солигорск 97%" попали в список запрещенных на основании материалов ГУБОПиК МВД.



