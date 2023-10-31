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Еще двое беженцев подверглись жестокости латвийских силовиков
Еще двое беженцев накануне подверглись жестокости латвийских силовиков. 30 октября около латвийского забора белорусские пограничники обнаружили двух иностранцев.
Людей, находящихся в уязвимом положении, заставили перейти через специальный проход в латвийском заграждении на территорию Беларуси. Видно, что после жестокого истязания на телах иностранцев остались многочисленные гематомы.
В этом году действия латвийских военных по отношению к беженцам отличаются особой бесчеловечностью, результат которых 12 смертей.
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