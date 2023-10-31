Еще двое беженцев подверглись жестокости латвийских силовиков

Еще двое беженцев накануне подверглись жестокости латвийских силовиков. 30 октября около латвийского забора белорусские пограничники обнаружили двух иностранцев.



Людей, находящихся в уязвимом положении, заставили перейти через специальный проход в латвийском заграждении на территорию Беларуси. Видно, что после жестокого истязания на телах иностранцев остались многочисленные гематомы.