Еще не переобулись? ГАИ уже не рекомендует, а обязывает

С 1 декабря по 1 марта на автомобилях в Беларуси должны быть установлены зимние шины. Сотрудники Госавтоинспекции усиливают контроль за водителями, которые не переобули свое транспортное средство.



Во время республиканской профилактической акции "Смени шины в своей машине" дорожные инспекторы останавливают авто и проверяют высоту протектора. За несвоевременную замену резины предусмотрен штраф до 160 рублей. Такие меры уменьшают риск ДТП в зимний период, улучшается сцепка с асфальтом, сокращается тормозной путь, что значительно облегчает управление авто.



По информации Белгидромета, сегодня в столице на отдельных участках дорог ожидается гололедица.



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