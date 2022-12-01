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Еще не переобулись? ГАИ уже не рекомендует, а обязывает
С 1 декабря по 1 марта на автомобилях в Беларуси должны быть установлены зимние шины. Сотрудники Госавтоинспекции усиливают контроль за водителями, которые не переобули свое транспортное средство.
Во время республиканской профилактической акции "Смени шины в своей машине" дорожные инспекторы останавливают авто и проверяют высоту протектора. За несвоевременную замену резины предусмотрен штраф до 160 рублей. Такие меры уменьшают риск ДТП в зимний период, улучшается сцепка с асфальтом, сокращается тормозной путь, что значительно облегчает управление авто.
По информации Белгидромета, сегодня в столице на отдельных участках дорог ожидается гололедица.
Фото:pixabay.com
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