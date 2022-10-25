Еще не спите спокойно? Заплатите налоги до 15 ноября

Министерство по налогам и сборам Беларуси напоминает гражданам об уплате имущественного и транспортного налогов в срок не позднее 15 ноября.



Физлицам необходимо внести авансовый платеж по налогу на недвижимость и земельному на текущий год, а транспортный - за прошлый. Оплата производится на основании единого извещения любым удобным для плательщика способом, в том числе через ЕРИП.



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