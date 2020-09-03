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Еще один герой протестов попал в отделение милиции в Гродно
Парню всего 15 лет. Ему бы в портфеле носить школьные учебники, а не орудия для "мирных" акций. Куда направлялся подросток, что взял с собой и для каких целей - юноша рассказал довольно подробно. В милиции также сообщили, что материалы по участию подростка в несанкционированных массовых мероприятиях направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Известно, что школьник из обычной семьи и до этого в сводках милиции не фигурировал.
О невиновности задержанных на несанкционированных митингах отдельные радикальные телеграм-каналы сообщают едва ли не каждый день. Этот парень 19 лет - участник таких событий в Минске - оказался закладчиком.
Еще один активист протестных акций задержан в Жлобине.
По информации МВД, 9 и 10 августа 21-летний молодой человек находился в компании людей, которые принимали активное участие в силовом сопротивлении сотрудникам милиции. Известно, что они забрасывали правоохранителей камнями, бутылками и арматурой.
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