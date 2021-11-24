Еще одна ночь в лагере беженцев - как Беларусь оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы

В ожидании решения Евросоюза беженцы в логистическом центре на белорусско-польской границе обустраивают свой быт. Накануне их посетили представители Еврокомиссии. Европа продолжает только обещать помочь этим людям. А беженцы - верить, ведь кроме этой веры у большинства ничего не осталось. Путь один: только в Германию. Наша сторона оказывает всю необходимую помощь, в том числе медицинскую. Особое внимание людям с ОРВИ, хроническими заболеваниями, детям и беременным женщинам. Горячая еда, тонны гуманитарной помощи, в том числе одежда и обувь. Рядом с пунктом временного пребывания развернули баню: для многих единственное желание, кроме желания пересечь границу Евросоюза, - помыться.



На белорусско-польской границе круглосуточно работают съемочные группы Агентства теленовостей. С места событий Юрий Карнелович.Еще одна ночь в лагере беженцев прошла спокойно. Температура здесь, в логистическом центре, достаточно комфортная. У каждого есть свое спальное место. Все люди обеспечены теплыми одеялами. Многие ночевали здесь же в палатках.



Все, с кем мы общались в лагере, в один голос благодарят белорусов за такие условия. Накануне пошел снег, температура на улице опустилась ниже нуля. А здесь есть все необходимое: еда, вода, оказывается медицинская помощь, даже полевую баню рядом с лагерем организовали. Правда, злоупотреблять гостеприимством беженцы не намерены.



Беларусь нас приютила. Мы оказались в сложной ситуации, дома у нас война, а Европа пока не пускает. Здесь созданы хорошие условия. Тепло, есть еда, но мы намерены все-таки попасть в Евросоюз. А белорусам большое спасибо.



Белорусам мы очень благодарны. Вы хороший народ, помогаете нам, но мы все равно стремимся в Германию. У многих из нас там родственники, они нас ждут. Скорее бы все разрешилось. Домой дороги нам нет, там война.



Буквально каждый день в лагерь доставляют гуманитарный груз. Ожидают его и сегодня. В первую очередь люди нуждаются в теплых вещах, ведь из дома они уходили, когда на улице было тепло. Впереди очередной день. Многие в лагере уже проснулись. Готовятся к завтраку. Говоря о планах, люди надеются на скорое решение европейскими чиновниками их вопроса, ведь на родине у них война и разруха.