Эскалация по-соседски - как перекрытие нефтепровода "Дружба" обнажило раскол в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о кризисе в энергетической отрасли страны. Причина - прекращение поставок нефти по трубопроводу "Дружба" через территорию Украины. Запасов топлива в стране осталось примерно на 90 дней. В аналогичной ситуации оказалась и Венгрия. Однако реакция Евросоюза, мягко говоря, не соответствует срочности проблемы.

Зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко в "Актуальном интервью" прокомментировал ситуацию, которая обнажила глубокий раскол внутри ЕС и токсичную политику Киева в отношении соседей.

Проблемы начались еще в начале января, когда на сопутствующих линиях нефтепровода "Дружба" произошли повреждения. Формально их устранили, однако с января месяца нефть в Венгрию и Словакию так и не поступает. "Запасов нефти и в Венгрии, и в Словакии осталось на 90 дней, то есть фактически на 3 месяца", - констатировал эксперт.

Олег Дьяченко видит за энергетическим кризисом не столько технические, сколько политические причины. "Руководство Венгрии и Словакии выступило с соответствующими заявлениями, сделав Украине заявление о том, что она, перекрыв эти поставки, пытается спровоцировать внутриполитический кризис", - сообщает он.

Это особенно не вовремя для Венгрии, где в апреле запланированы парламентские выборы. Но главное - и Венгрия, и Словакия регулярно блокируют в Евросоюзе выделение очередных траншей для Украины, выступая против продолжения вооруженного конфликта с Россией. "Естественно, это крайне не нравится киевскому политическому режиму. И Зеленский уже неоднократно делал недружественные выпады в адрес и Венгрии, и Словакии", - напоминил эксперт.

Выход из ситуации предлагается через Хорватию - доставка нефтепродуктов морским путем с перевалкой нефтепродуктов через морской порт на заводы. Однако это неизбежно ударит по карману потребителей.

По мнению Олега Дьяченко, альтернативы нет, если только не восстановить поставки по нефтепроводу "Дружба". Однако Украина занимает "крайне недружественную, можно сказать, даже дерзкую позицию". За этой позицией, убежден эксперт, стоят третьи силы: "Это интересно в первую очередь для Брюсселя, это интересно для того же Лондона, ну и для Вашингтона, потому что уход России с энергетического рынка западноевропейского пространства автоматически приводит к тому, что там появляются американские нефтегазовые компании, которые предлагают свои энергоносители по соответствующим ценам".