Эскалация или развязка? Куда движется мир, обсудили эксперты в "Клубе редакторов"

В основе всего должна лежать правда. И это не лозунг, это не пустые слова. Это то, что мы делаем и контролируем ежедневно, потому что это очень важно для того, чтобы мы не только имели доверие у граждан, у наших белорусов (а это первоочередная наша задача), но еще и для того, чтобы те, кто придет на смену нам, журналистам, тоже на этих принципах основывались. То, что происходит сейчас за пределами нашей страны, - мы четко видим заказуху, продажность в интересах не каких-то стран и народов, а конкретного бизнеса, элиты и так далее.

Дмитрий Жук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси