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Эскалация или развязка? Куда движется мир, обсудили эксперты в "Клубе редакторов"

Большой разговор Президента с представителями медиасообщества Беларуси в центре внимания гостей нового выпуска "Клуба редакторов". Кстати, ведущий этой программы Иван Эйсмонт по праву удостоен статуэтки конкурса "Телевершина" как лучший ведущий общественно-политической программы. Каждую неделю его гости обсуждают самые актуальные и злободневные темы. Не исключение и эфир 31 мая сразу после "Панорамы".

Итак, разговор Президента с журналистами -откровенно и без купюр.

Что будет с проигравшими в информационной войне? Как создать свой национальный стиль вещания и донести правду до максимально широкой аудитории? И почему конструктивной критики должно быть больше? Модернизируем свой медийный арсенал. Акценты СМИ на острых темах будут расставлены еще четче.

В основе всего должна лежать правда. И это не лозунг, это не пустые слова. Это то, что мы делаем и контролируем ежедневно, потому что это очень важно для того, чтобы мы не только имели доверие у граждан, у наших белорусов (а это первоочередная наша задача), но еще и для того, чтобы те, кто придет на смену нам, журналистам, тоже на этих принципах основывались. То, что происходит сейчас за пределами нашей страны, - мы четко видим заказуху, продажность в интересах не каких-то стран и народов, а конкретного бизнеса, элиты и так далее.
Дмитрий Жук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

А также разговор о том, как французские журналисты нашли нацистов у себя под носом, почему набирают вес адекватные политические силы Европы и какие запросы Киева готовы исполнить кураторы. Эскалация или развязка - куда движется мир? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" в пятницу, 31 мая, после "Панорамы" на "Беларусь 1".

Смотрите программу "Клуб редакторов" ЗДЕСЬ

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