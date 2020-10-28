Эскалация протестов в Польше

Польских женщин будут усмирять силами военной полиции.

Сегодня в Польше объявлена всеобщая женская забастовка против ужесточения закона об абортах. В преддверии этого премьер Моравецкий принял решение направить на подавление протестных настроений военную жандармерию. В качестве причины ввода войск он указал на увеличение заболеваемости COVID-19. Но и без лишних пояснений понятно - радикальный шаг нужен для нейтрализации беспорядков, которые продолжаются в стране уже седьмые сутки.

И сейчас на улицы крупных городов снова выходят тысячи несогласных.

На пятницу по всей Польше объявлен народный марш "На Варшаву!" Лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский уже назвал протестующих "преступниками, которые понесут за это ответственность". То есть, по всей строгости закона, как это было накануне. В ходе акций только в Варшаве арестовали около 200 человек. Совет Европы раскритиковал Польшу за обращение с задержанными.

Здесь и специальный евродоклад подоспел. Сегодня Совет Европы резко раскритиковал власти Польши за условия содержания задержанных в отделениях полиции. Те часто не получают юридической и медицинской помощи, возможности проинформировать семью о своем местонахождении, есть данные о неправомерном применении силы со стороны полицейских. Все еврорекомендации Варшава грубо игнорирует - возмущаются авторы доклада.

Польские националисты - брат на сестру