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"Если мы не будем разбираться - просто потеряем страну". Марков о вере людей в фейки
Министр информации Марат Марков на "Знаковой встрече" с гомельчанами в формате медиазавтрака в рамках "Марафона единства" рассказал, какую цену может заплатить государство, если значительная часть населения начнет верить в фейки, сообщает БЕЛТА.
Отвечая на вопрос, что стоит на кону и какая цена веры значительной части населения в фейки, министр озвучил такие данные западных средств массовой информации: в Украине уже погибли 780 тыс. человек, добавилось 300 тыс. инвалидов. "Развалена экономика и распроданы не только земли, но и банковская сфера", - обратил внимание министр.
Поэтому цена - это развал государства. Это, в принципе, огромное кладбище по всей стране. Об этом надо думать. И, честно говоря, думать, что это нас не коснется только потому, что мы такие хорошие, - несколько наивно
По окончании мероприятия журналисты поинтересовались у главы Мининформа, верят ли сегодня фейкам в Беларуси или уже научились за эти годы отбрасывать информационный фастфуд.
"Это очень индивидуально, потому что люди разные", - заметил Марат Марков. "И люди некоторые, даже опытные, из телевизионной среды, зачастую фейки "хавают", к сожалению. А некоторые начинают разбираться в информации, и это только идет им на пользу", - сказал министр.
Если мы не будем разбираться в том, чем нас пытаются напичкать иногда, а как правило это делается в угоду чему-то либо кому-то, то возможно, что мы просто потеряем страну. Вот это будет страшно
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