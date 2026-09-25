Как кибермошенники обманывают белорусов

Жертвы и суммы: от 12 тысяч до 160 тысяч рублей

Одна минчанка лишилась более 12 тыс. белорусских рублей после милого общения на сайте знакомств. А с помощью двух молодых иностранцев аферисты выманили у трех белорусов - от 14-летнего подростка до 73-летней пенсионерки - больше 100 тыс. рублей. Или как вам требование - сжечь реальные купюры перед камерой?

Фантазия кибермошенников уже не просто изумляет - она прямо-таки издевается над наивностью некоторых граждан. Жертвы сами несут деньги, а злоумышленники еще и постановку устраивают. И пока одни считают, что "меня не обманут", другие переводят на биткоин-адреса деньги, взятые в долг у коллег. За 2025 год зафиксировано 9823 киберпреступления, а ущерб составил 54 млн белорусских рублей.

В Минске задержали двух иностранцев. Молодые люди не были знакомы друг с другом, но участвовали в одной цепочке обмана: один встречался с жертвами и принимал деньги, второй следил за другими курьерами и переводил похищенное в криптовалюту. Организаторы, разумеется, были за границей. Схема проста: жертве звонят, пугают, убеждают "задекларировать сбережения", а потом присылают курьера. 14-летний подросток и 73-летняя пенсионерка. Что у них общего? Оба отдали деньги телефонным мошенникам. Последняя отдала накопления в 10 тыс. долларов, а с третьим пострадавшим сумма ущерба составила 100 тыс. рублей. А теперь криминальный абсурд: когда курьеры принесли в обменный пункт иностранные банкноты, там отказались их принимать. Мошенники приказали сжечь деньги перед камерой. Курьерам грозит до 12 лет лишения свободы.

Сайты знакомств и лжеинвестиции: новые жертвы

41-летняя минчанка начала общаться на сайте знакомств с мужчиной. Он рассказал о своем увлечении криптовалютой и предложил попробовать инвестировать. Женщина согласилась. Итог: минус 12 тысяч рублей, уголовное дело возбуждено. Это не единичный случай. 54-летний минчанин познакомился в интернете с женщиной, которая предложила инвестировать. Мужчина взял деньги в долг у коллег, следил за балансом "счета", выполнял указания. А когда решил вывести средства, оказалось, это невозможно. Потеря: около 120 тыс. рублей. Еще один минчанин, 29 лет, потерял более 160 тысяч рублей после знакомства с "девушкой" на сайте знакомств.

Цифровая гигиена: советы милиции

Дмитрий Шевелев, замначальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

"Больше чем каждое третье преступление в Минске совершается в интернете или с его помощью. Поэтому важно напомнить взрослым и детям о цифровой гигиене и правилах, которые нельзя нарушать при пользовании интернетом, чтобы не потерять личные данные и деньги. В первую очередь - базовые советы: не переходите по ссылкам, даже если они приходят от друзей или коллег по работе. Фиксируем случаи, когда злоумышленники маскируют вредоносную рассылку под получение подарка, бесплатную годовую подписку на какой-либо сервис, список премированных сотрудников или забавное видео. Как только вы перейдете по вредоносной ссылке, можете потерять доступ к своему аккаунту или заразить гаджет вирусом. Также не советую вводить данные банковских карт, пароли и логины от интернет-банкинга на незнакомых сайтах. Эти данные могут быть похищены, если страница окажется фишинговой, то есть поддельной. Не перечисляйте предоплату продавцам из неофициальных интернет-магазинов. Проверьте название магазина через милицейский телеграм-бот ScamByBot, чтобы быть уверенными, что он не является мошенническим. Также для проверки есть еще один лайфхак: в поисковой строке обычного браузера введите номер карты продавца, чтобы узнать, каким банком она выдана. Если продавец пользуется банковской картой иностранного банка, воздержитесь от перевода денег".

Разводки на "Куфаре" и главный вывод

Если вы думаете, что мошенники - это люди в подворотне, вы сильно отстали. Сегодня это технические специалисты и хорошие психологи. Они не взламывают - они убеждают. И "Куфар" - одна из их любимых площадок. Вот схема разводки продавцов: мошенник находит объявление, копирует контакты, но на площадке не пишет - там нельзя отправить фишинговую ссылку. Он ищет продавца в мессенджере, представляется покупателем. Говорит: "Я уже оплатил". Присылает ссылку на поддельную страницу, где нужно ввести номер карты и все остальное. Иногда - SMS-код "подтверждения". После этого с карты списывают деньги. Вот схема разводки покупателя: товар выставляется по крайне выгодной цене, покупатель пишет. Мошенник убеждает перейти в мессенджер - "там удобнее". Потом просит предоплату или доставку: "Я уехал из города, нет времени". Чтобы развеять сомнения, рассказывает про "холдирование средств": "Если доставки не будет, "Куфар" вернет деньги". Присылает ссылку на поддельную страницу "Куфар Доставки" или интернет-банкинга. Покупатель вводит данные карты - деньги списываются. Посылки нет. Денег нет. Повторный удар: когда покупатель начинает подозревать, мошенник связывается снова: "Произошла ошибка, товар уже забрали, готов вернуть деньги". Ссылка на "страницу возврата". Снова данные карты. Снова списание или "служба поддержки Куфара": "Посылка не доставлена, извините, давайте вернем средства". Та же схема. Та же фишинговая страница. Те же деньги с карты.

Вот еще пример: два брата из Крупского района создали фишинговую копию "Куфара" с доменом kufar.cc - 350 потерпевших, 180 тысяч рублей. Гонорар "воркеров" - 80-90% от суммы сделки. В 2025 году в Беларуси выявлено и заблокировано более 14 тыс. мошеннических интернет-ресурсов, 110 мошеннических сообществ. Пока люди продолжают верить в "бесплатных кураторов", "холдирование средств" и "безопасные счета", аферисты будут жить припеваючи.

Вывод простой и жесткий: если предложение звучит слишком сладко - это не мед, а скорее всего яд. Не вводите данные карты по ссылке из мессенджера, не верьте "добрым инвесторам" из интернета и уж точно не оставляйте пачки денег в тайниках. Иначе следующий эпизод будет про вас.