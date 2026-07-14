"Если раз в день в сад не зайду, то мне плохо" - Сергей Гриб рассказал, как быть хорошим фермером

В условиях меняющегося климата фермерам важно не стоять на месте, а постоянно развиваться. Об этом в интервью рассказал опытный белорусский фермер Сергей Гриб в "Актуальном интервью".

"Поскольку климат сильно меняется, нужно не стоять на месте, идти вперед. А если не будем этого делать, к сожалению, будет слабо расти", - подчеркнул фермер.

По его словам, ключ к успеху в сельском хозяйстве - это любовь к своему делу. "За всем сложно (ухаживать - прим. ред.), но все надо любить. Если это любишь, то оно и в радость", - подчеркнул Сергей Гриб.

Фермер поделился личным примером, как сильно привязан к своему саду: "Я, например, если раз в день в сад не зайду, то мне плохо, у меня супруга уже знает, что что-то не так. Если не побыл там, возникает какая-то нервозность. Возникает ощущение, как будто он (сад - прим. ред.) маленький ребенок, и его оставили недосмотренным", - рассказал он.

quote Если ты с любовью к нему, с душою - он отдает. Это божья природа, мы ничего сверх не можем, мы можем лучше обрабатывать, кормить ее, но любовь была заложена когда-то Богом. Надо поддерживать ее и быть крестьянином, полешуком в первую очередь. Сергей Гриб

Как отметил он, полешук - это соль белорусского народа. "Когда-то глава государства сказал моему покойному отцу, что полешук Иван Васильевич - это тот белорус, который со знаком качества", - добавил фермер.

Таким образом, по мнению опытного фермера, залогом успеха в сельском хозяйстве остаются любовь к земле и постоянное движение вперед.