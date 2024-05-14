Если будущее поколение не проникнется темой Великой Отечественной войны, мы получим то, что сейчас происходит в Украине - директор Музея Победы

Переплетение судеб читается сегодня в музейных экспонатах. По ним можно изучать географию сражений Великой Отечественной войны за одно большое Отечество. Неудивительно, что многие уникальные проекты рождаются в белорусско-российской команде ученых, историков, исследователей.

В проекте "Территория Победы" участвуют более 150 музеев военно-исторической направленности, рассказал директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев. "Мы постоянно общаемся, постоянно делимся. Эти люди настолько увлечены своим делом, настолько преданы патриотизму! Мы храним общую память и мы доказываем это делом. Мы настолько близки, мы настолько друг друга понимаем, что у нас никогда эту историю никто не отменит", - уверен он.

Музей Победы в Москве, как и Музей истории Великой Отечественной в Минске, сегодня один из ведущих институтов противодействия попыткам фальсификации истории. Это центр патриотического воспитания новых поколений.

Сохранять историческую память о Великой Отечественной войне, о героическом подвиге наших предков гиперважно, считает директор Музея Победы Александр Школьник. По его словам, если мы не будем знать правду о Великой Отечественной, то конец будет печальный. "Поэтому мы каждый день озабочены тем, чтобы как можно больше людей пришли в музеи. Я думаю, что этим же заняты и белорусские коллеги. Потому что если будущее поколение не проникнется этой темой, не пропустит через себя, через свое сердце, через голову, то мы получим то, что сейчас происходит в Украине".

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Брестская крепость на пороге второго этапа реконструкции и музеефикации. Этот проект Союзного государства поддержан на самом высоком уровне.