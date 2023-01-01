Если бы 2022 год был фильмом: вручение "оскаров" авторам международного хаоса

В целом мировые тенденции сейчас таковы, что популярность стоит рядом с безумием. И реальная жизнь для многих стала художественным фильмом, концовку к сценарию которого все сложнее придумать.

Особо отличившимся, на наш взгляд, настало время раздать заслуженные награды. Они ведь тоже старались, правда. Как могли, вводили санкции, а теперь стало понятно, что назад дороги нет. Экономика трещит по швам, особо отличившиеся даже совершали диверсии, убивали людей на границе. Фильм ужасов и только.

Да уж… Выдающиеся люди, которых мы не заслужили. Политики Запада сами себе рисуют обложки в журналах, выступают друг перед другом, пытаясь оправдать преступления против человечности. Пришло время раздать премии, а чтобы голливудским звездам, которые пиарятся на войне и вообще на всем, чем угодно, было понятнее - премию "оскар". По заслугам, как говорится.

Екатерина Тихомирова знает, как там публика Голливуда.

Если бы 2022-й был фильмом, то точно бы собрал кассовые сборы. С экономической точки зрения он был самым затратным на западном пространстве. Дорогущие спецэффекты, хочешь не хочешь, а у экранов весь мир на каждом континенте. А сценаристы - санкции. А режиссеры - инфляции и пониженные температуры в доме. Да, в 2022-м они не жалели ни сил, ни средств, они не жалели никого.

Итак, 2022-й - это самые непредсказуемые сюжеты. Премьера состоялась несколько месяцев назад, но до мурашек и европейских зрителей пробирать начинает только сейчас.

Лучший сценарист. Джо Байден

Фильм - постсанкционная катастрофа: "Потоксанкций" и лучший режиссер 2022-го - Джо Байден. Но ни один фильм не станет достойным блокбастером без работы каскадера. Опасные трюки, его неповторимые падения и легендарный фристайл на велосипеде. Страсть каскадера Джо неутолима, без велосипеда грозят остаться даже маленькие американские девочки.

Джо, это должно быть вознаграждено - Оскар и трехколесный велосипед "Аист" от коллектива белорусского Мотовело.

Джо? Джо? Кажется, заблудился. Вы опять не той стороной ему дали шпаргалки.

"Оскар". Прорыв года.

Она сошла с трассы со скоростью камикадзе, прежде успев танком снести экономику, свою репутацию и похоронить королеву. Самый скоропортящийся премьер британского Королевства, ее срок закончился быстрее, чем у салата латук.

Лиз держит свое слово, ну, почти.

Только одна семья может стать главой государства. Мы, либерал-демократы, верим ввозможность длявсех. Мы не верим, что люди рождены, чтобы править. Отмените их, с нас достаточно. Мы ни на что не намекаем, но для той, что пережила войну, пандемию и 70 лет правления, даже для нее 2 дня с Лиз - перебор.

И так, наконец, нашел работу самый долгоиграющий безработный Британии.

Номинация "Прорыв года" - Лиз Трасс. Правда, это единственная ее награда - жаль, что так быстро человека, конечно, забыли. А ее есть за что помнить.

Лиз Трасс: Украина - гордая страна с многовековой историей. Она пережила немало вторжений - от монголов до татар. Это очень стойкие люди.

"Оскар". Слив года.

Ему в детстве не доверяли прятать в землю даже секретики. Человек - кол-центр, от звонков которого пробирает всю мировую политическую элиту. И это тот случай, когда лучше бы на том конце провода была Служба безопасности какого-то банка и кто-то брал кредит на имя абонента.Но нет, это он - и вам звонит Макрон.

Слив года. Заслужено. По количеству неотвеченных звонков. Эммануэль Макрон.

В его сценарии Великая Речь Посполитая расстилается от можа до можа. А Незалежная нэнька уходит на экспорт панам. Польша на протяжении этого года готовила свое и украинское законодательство к постепенному поглощению земель Незалежной. СМИ Варшавы давно рисовали карты новой Украины, где под Киевом останется не более одной-двух областей.

Анджей Дуда, президент Польши:

Как надеюсь, пророчески сказал президент Владимир Зеленский, между нашими странами - Польшей и Украиной - не будет больше границы.

Да, что там говорить. Интригу не держат в польском кинематографе. Сериал "Эринии", снятый польским государственным телеканалом TVP, - экранизация одноименного романа Марека Краевского. Де-факто главную роль в фильме играет Львов - второй позначимости послеВаршавы город в межвоенной Польше. Здесь бок о бок живутголоворезы, проститутки, наркоманы,извращенцы, аристократы, неграмотные крестьяне, цирковые уроды, украинцы, евреи и поляки (так говорится в описании картины). Сама эпопея начинаетсяс совершенно четкого и однозначного посыла: "Львов - город, олицетворяющий каждую польскую душу, изрезанную шрамами войны и страданий".

Пан Дуда подготовил прекрасную почву для возвращения украинских Кресов. Например, польские кадры теперь могут занимать руководящие должности в верхах Украины.

Лучший сценарий. Анджей Дуда.

Пан Дуда, несомненно, написал лучший империалистический сценарий этого года.

"Якуб", "Студент" или тайный агент ШТАЗИ в 1994 году. Матеуш Моравецкий. Ярый антисоветчик и русофоб, оказывается, сам был винтиком в системе. Агент Моравецкий был завербован разведкой ГДР. И считался информатором высшей категории.

И награду в номинации "Роль второго плана" забирает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Оскар". Главная роль.

Человек, который проделал огромный путь от зрады до сегодняшней награды, от красного до белого носа. Комедийный актер, заложник своей роли. Разве мог он мечтать о серьезной драматической... или приглашения в Голливуд. Нет. А если "Голливуд" сам будет стоять в очереди ради 5 минут в кадре с этим пока неотмеченным на Аллее славы талантом и даже дадут потрогатьсвой "оскар". Теперь-то мы знаем, что заказал Вовочка под елочку у Дедушки Джо.

Владимир Зеленский - победитель в номинации "Дебют года - лучшая мужская роль 2022". Человек шел под софитами к этому всю свою карьеру.

Таким был 2022. Креативным на сценарии, режиссуру и визуальные эффекты. И от него остается санкционное послевкусие инфляции, дорогого топлива и холодных батарей.