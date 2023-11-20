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Если бы Владимир Высоцкий был жив, что бы он сказал о СВО
Легендарныйсоветский поэт, актер,автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий всегда был там, где трудно. Как бы он реагировал на специальную военную операцию в Украине, спросили у его сына - режиссера, директора Дома Высоцкого на Таганке (Россия) Никиты Высоцкого.
"Я думаю, он был бы со своим народом. Нашел бы какие-то необходимые слова. Но его нет. Поэтому эти слова должны искать другие. Должны искать мы", - считает Никита Высоцкий.
Онрассказал, что когда началась СВО, он общался со студентами, у которых преподает. Они были взволнованы, некоторые ребята приехали учиться из Украины. "Я понимал, что с ними происходит, насколько им тяжело. И я им сказал, что наш патриотический долг хорошо отучиться, выполнить все, что мы должны сделать: я - вас научить, вы - научиться в этом изменившемся мире. Не пристраиваться, а существовать искренне, правдиво, не закрывая глаз. Все доучились, все получили дипломы. Работают", - констатировал Никита Владимирович.
"Меня абсолютно не радует, когда говорят, что убито столько-то украинцев. Меня это ужасает. И наши потери - когда бываешь на кладбищах, тяжело видеть новые солдатские могилы. Но это война. Это жизнь моей страны. И я часть этой страны, я часть этого народа. И ничьей другой частью я быть не хочу", - заключил НикитаВысоцкий.
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