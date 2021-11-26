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"Если бы все президенты в Европе были похожи на Вас" - беженцы поблагодарили Лукашенко за поддержку

"Если бы все президенты в Европе были похожи на Вас" - беженцы поблагодарили Лукашенко за поддержку

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня пообщался с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Мигранты поблагодарили главу белорусского государства за поддержку, передает БелТА.

"Для нас это очень важно, - сказала одна из девушек. - Если бы все президенты в Европе были похожи на Вас, у нас не было бы проблем".


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