"Если бы все президенты в Европе были похожи на Вас" - беженцы поблагодарили Лукашенко за поддержку

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня пообщался с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Мигранты поблагодарили главу белорусского государства за поддержку, передает БелТА .

"Для нас это очень важно, - сказала одна из девушек. - Если бы все президенты в Европе были похожи на Вас, у нас не было бы проблем".

