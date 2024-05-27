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"Если человек готовился, у него все получится". Абитуриент в Могилеве о тестировании
В Могилевской области для участия во вступительной кампании - 2024 зарегистрировались более 6 тысяч 11-классников. В регионе организовано 24 пункта для проведения экзаменов на базе вузов, учреждений среднего специального и общего среднего образования. Одной из локаций сдачи ЦЭ и ЦТ стал Могилевский госуниверситет имени Кулешова. Там знания проверяли свыше полутысячи 11-классников - они сдавали централизованный экзамен. Еще 245 выпускников прошлых лет проходили ЦТ.
Требования к организации непосредственно в пункте проведения, в аудиториях остались те же, что в январе. Мы отработали все эти моменты на репетиции централизованного экзамена, поэтому вы видите сегодня, что в достаточно спокойной атмосфере, с хорошим настроением ребята идут. Т.е. они уже это все проходили в процессе репетиции централизованного экзамена.
Я проснулась в 6 утра, думала, я проспала, очень волнительно было. Планирую поступить в МГУ имени Кулешова, безумно нравится мне этот университет, у меня училась там вся семья. Очень надеюсь, что я туда поступлю.
Сдавала биологию, мне понравились вопросы, собираюсь поступать с медом что-то связанное, скорее, на провизора, но еще не определилась. Сейчас от экзаменов зависит все, поэтому стараться нужно.
Я готовился к этому с лета. Я считаю, не должно быть волнения. Обязательно, если человек готовился, у него все получится.
Напомним, для поступления в вуз абитуриенты сдают 2 централизованных экзамена и одно ЦТ. Второй экзаменационный день уже 30 мая по русскому и белорусскому языкам. В этот же день состоится и ЦТ для выпускников прошлых лет и колледжей. 3-го и 6-го июня все абитуриенты сдадут централизованное тестирование.
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