"Если человек готовился, у него все получится". Абитуриент в Могилеве о тестировании

Требования к организации непосредственно в пункте проведения, в аудиториях остались те же, что в январе. Мы отработали все эти моменты на репетиции централизованного экзамена, поэтому вы видите сегодня, что в достаточно спокойной атмосфере, с хорошим настроением ребята идут. Т.е. они уже это все проходили в процессе репетиции централизованного экзамена.

Игорь Лошкевич, первый замначальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома