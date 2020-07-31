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Если мы допустим падение в 90-е годы - будущего у страны уже не будет

Такое мнение высказалполитолог

Алексей Дзермант

в эфире программы

"Понятная политика. Плюс"

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