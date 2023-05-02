3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Если мы идем в Европу, то завтра я безработный" - бизнесмен рассказ о своем страхе перед Евросоюзом
Бизнесмен Александр Галенчик в проекте "Актуальное интервью" вспоминает протесты 2020 года, на которых он оказался случайно: "Не видел ни одного конструктивного лозунга, все об одном: давайте все сломаем, давайте всех уничтожим, давайте мы пойдем прямиком в Европу". Он признается, что тогда возникла одна меркантильная мысль: "Если мы идем в Европу, то завтра я безработный, бизнеса у меня нет, люди мои без работы, семья без куска хлеба".
Для меня Евросоюз не является панацеей. Я понимал, что бизнес умрет. Мало того, я не видел ни одной страны, в которой бы не разрушили экономику. Значит, это безработица, это люди без работы и зарплаты. Как я буду вести бизнес, с кем я его буду вести?
Предприниматель прокомментировал расхожее среди беглых мнение, что бизнес в Беларуси вести невозможно. Он сказал, что периодически слышит утверждения, будто на Западе можно заниматься предпринимательством, а у нас вести бизнес невозможно. Но, по словам Александра Галенчика, его компания, действующая по сей день, - прямой ответ на эти утверждения. "Она существует 28 лет, она занимается одним и тем же видом деятельности, она работает. Никто не трогает, никто ей не мешает, - заверил бизнесмен. - Нас проверяют, мы сталкиваемся с определенными трудностями. Крупные кризисы прошли в 1998 году, в 2008, 2011 году, которые нас затронули. Это были кризисы, принесенные откуда-то. Мы их прошли, и прошли в том числе с помощью государства, которое в тот момент помогало нам вести бизнес, отсрочивало уплаты налогов, какие-то налоговые льготы предоставляло, учитывая тот вид деятельности, которым мы занимаемся. Посмотрите, как много работает частных компаний. В нашем здании за 10 лет не съехала ни одна частная компания. 4 этажа в бизнес-центре, ни одна компания не уехала".
Смотрите все интервью ЗДЕСЬ
Бизнесмен рассказал, что в его компании в 2020 году увольнений не было. "Люди задавали мне вопросы: что происходит, что там на улицах творится? И я просто пояснил, что если мы пойдем этим путем, то через два месяца у нас не будет предприятия, у нас не будет бизнеса, а у вас не будет зарплаты. Этот путь не для нас. И мы работали. У нас не было ни одного дня простоя. И я очень рад, что мои люди не участвовали в этих деструктивных действиях, что они не выходили на улицу, они не занимались политической деятельностью, они занимались ежедневной работой".
Страшна была не толпа, страшно было то, что происходило внутри этих штабов, которые собирали эту толпу, которые одурманивали людей и своими лживыми призывами выводили людей на улицу. Поэтому страшна была деятельность там, за спиной этой толпы.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП