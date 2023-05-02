"Если мы идем в Европу, то завтра я безработный" - бизнесмен рассказ о своем страхе перед Евросоюзом

Бизнесмен Александр Галенчик в проекте "Актуальное интервью" вспоминает протесты 2020 года, на которых он оказался случайно: "Не видел ни одного конструктивного лозунга, все об одном: давайте все сломаем, давайте всех уничтожим, давайте мы пойдем прямиком в Европу". Он признается, что тогда возникла одна меркантильная мысль: "Если мы идем в Европу, то завтра я безработный, бизнеса у меня нет, люди мои без работы, семья без куска хлеба".

Для меня Евросоюз не является панацеей. Я понимал, что бизнес умрет. Мало того, я не видел ни одной страны, в которой бы не разрушили экономику. Значит, это безработица, это люди без работы и зарплаты. Как я буду вести бизнес, с кем я его буду вести? Александр Галенчик, бизнесмен

Предприниматель прокомментировал расхожее среди беглых мнение, что бизнес в Беларуси вести невозможно. Он сказал, что периодически слышит утверждения, будто на Западе можно заниматься предпринимательством, а у нас вести бизнес невозможно. Но, по словам Александра Галенчика, его компания, действующая по сей день, - прямой ответ на эти утверждения. "Она существует 28 лет, она занимается одним и тем же видом деятельности, она работает. Никто не трогает, никто ей не мешает, - заверил бизнесмен. - Нас проверяют, мы сталкиваемся с определенными трудностями. Крупные кризисы прошли в 1998 году, в 2008, 2011 году, которые нас затронули. Это были кризисы, принесенные откуда-то. Мы их прошли, и прошли в том числе с помощью государства, которое в тот момент помогало нам вести бизнес, отсрочивало уплаты налогов, какие-то налоговые льготы предоставляло, учитывая тот вид деятельности, которым мы занимаемся. Посмотрите, как много работает частных компаний. В нашем здании за 10 лет не съехала ни одна частная компания. 4 этажа в бизнес-центре, ни одна компания не уехала".

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Бизнесмен рассказал, что в его компании в 2020 году увольнений не было. "Люди задавали мне вопросы: что происходит, что там на улицах творится? И я просто пояснил, что если мы пойдем этим путем, то через два месяца у нас не будет предприятия, у нас не будет бизнеса, а у вас не будет зарплаты. Этот путь не для нас. И мы работали. У нас не было ни одного дня простоя. И я очень рад, что мои люди не участвовали в этих деструктивных действиях, что они не выходили на улицу, они не занимались политической деятельностью, они занимались ежедневной работой".