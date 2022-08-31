"Если мы попытаемся вернуться в Литву, нас убьют" - пограничники вытолкали сирийцев на территорию Беларуси

Жестокую политику по отношению к беженцам вновь демонстрируют литовские силовики. Сегодня в Гродненской области белорусские пограничники обнаружили трех граждан Сирии. Об этом сообщает Погранкомитет нашей страны. Иностранцы рассказали, что их задержали на территории Литвы, а затем, избив резиновыми палками и применив электрошокер, насильно вытолкали на территорию нашей страны. Белорусские пограничники оказали первую помощь.