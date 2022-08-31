ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Если мы попытаемся вернуться в Литву, нас убьют" - пограничники вытолкали сирийцев на территорию Беларуси

Жестокую политику по отношению к беженцам вновь демонстрируют литовские силовики. Сегодня в Гродненской области белорусские пограничники обнаружили трех граждан Сирии. Об этом сообщает Погранкомитет нашей страны. Иностранцы рассказали, что их задержали на территории Литвы, а затем, избив резиновыми палками и применив электрошокер, насильно вытолкали на территорию нашей страны. Белорусские пограничники оказали первую помощь.

Несмотря на критику международных правозащитных организаций, Литва продолжает неприкрыто нарушать все нормы гуманитарного права с молчаливого согласия Евросоюза.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все