Если надо, в Беларусь будет введено и стратегическое ядерное оружие - Лукашенко

Если надо, в Беларусь будет введено не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Россия будут прикладывать все необходимые усилия и задействовать средства для обеспечения своих суверенитета и независимости. Так, белорусская армия получила мощный ракетный комплекс "Искандер", который не знает себе равных в мире и способен нести ядерные боеголовки. "Нести ядерный боезаряд могут и наши переоборудованные самолеты. Вы слышали от Президента России о совместных планах создания соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси. Я только хочу уточнить: вся инфраструктура создана и готова", - заявил Александр Лукашенко.



Он также рассказал, что поручил военным немедленно восстановить в Беларуси площадки, где раньше размещались ракетные комплексы "Тополь" с ядерными боеголовками. "Это сложнейшее в инженерном, техническом плане сооружение. Оно четко привязано к геолокации. Это не значит, что есть некий "Тополь", он остановился где-то в поле, кнопку нажали - и ракета полетела. Они все были привязаны к этим местам. Я сохранил все эти площадки. Вот отсюда пошла эта "диктатура", "Лукашенко такой-сякой": по их команде я их не взорвал. Кроме одной", - отметил Президент. И то, это было сделано по просьбе Президента России Бориса Ельцина, добавил глава государства.



"Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, которые там за границей сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко уверен, что эти меры надолго отрезвят всех заокеанских ястребов и их сателлитов. "Хоть так заставим их считаться с нашим народом, если другого языка не понимают", - сказал он.