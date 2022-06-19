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Если Путин вручную устанавливает цены в США, то тогда зачем Америке нужен президент - подробнее в рубрике "Скриншот"
С головой погружаться в проблему для ее решения - это крайне редкая черта политиков современности. Сейчас в ходу все больше пустословие. Когда бумеранг санкций дает сдачу, а миллионы людей на грани голода - у горе-руководителей Запада включается синдром перекладывания ответственности. А это уже прямой путь к деградации политической системы. Путинское повышение цен, с меня взятки гладки, он сам виноват… Эти термины беспомощные чиновники придумали для обеления себя и собственных непопулярных решений.
Ведь все, к чему привела их борьба, их давление - это прорыв собственной экономической трубы. Дефицит продуктов питания, рекордная за 40 лет инфляция, резкий рост цен на топливо и коммуналку, массовые сокращения... И вуаля. Такой коктейль из недовольства готов вылиться на улицы. Несмотря на тотальную цензуру в СМИ, западное общество в состоянии сопоставить причинно-следственные связи.
Подробнее о ситуации Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".
Америку ждут большие потрясения. Инфляция в США растет самыми быстрыми темпами за более чем 40 лет, за год она составила 8,6 %. Стимулируют рост скачки цен на бензин, продовольствие и жилье. В Вашингтонском обкоме уже определили виновного и даже придумали соответствующий термин "Путинское повышение цен".
Джо Байден, президент США:
Сегодняшние цифры инфляции подтверждают то, что Америка и так знает: путинское повышение цен нанесло Америке мощный удар. Скачок цен на бензин. Скачок цен на энергоносители и продовольствие - это в общей сложности половина совокупного роста цен с мая.
Деятельность Байденаподдерживают всего 39 % опрошенных
Если Путин вручную устанавливает цены в США, то тогда зачем Штатам нужен Президент? Этот вопрос сегодня волнует практически каждого второго американца. Рейтинг Байдена снижается три недели подряд. Опрос, проведенный Reuters, показал неутешительные результаты. Деятельность Байдена поддерживают всего 39 % опрошенных. При этом Дядюшка Сэм продолжает биться головой об санкционный занавес? Я Андрей Сыч, это рубрика "Скриншот", давайте разбираться.
Потуги Байдена по опустошению нефтяных резервов США не помогли сдержать топливный кризис. Страны ОПЕК не стали наращивать добычу нефти во имя американского экономического чуда. Цены на топливо в Штатах уже в ближайшее время могут перешагнуть психологический рубеж и стать двухзначными, превысив отметку в 10 долларов за галлон. Владельцы больших пикапов уже постепенно пересаживаются на общественный транспорт.
Квентин Макзил, житель г. Окленда (США):
Лео Теус, житель г. Хейворда (США):
В Мичигане полиция объявила о том, что она больше не будет приезжать на вызовы о помощи, если речь не идет об экстренной ситуации. То есть в буквальном смысле, если тебе нужна помощь, будь добр заправить машину полицейским. Топливный кризис неминуемо сказывается и на ценах в магазинах. Несмотря на аппетиты, продуктовые корзины простых американцев существенно сокращаются.
Летиша, жительница г. Нью-Йорка (США):
Адам, житель г. Нью-Йорка (США):
Рыночная экономика в США начинает схлопываться. Белый дом пытается контролировать рост цен в ручном режиме. Байден разослал семи руководителям крупных нефтяных компаний "письма счастья", упрекая их в получении больших прибылей на фоне скачка цен на бензин и требуя принять меры для увеличения поставок топлива на рынок, чтобы облегчить нагрузку на американских потребителей.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:
Впервые за 28 лет базовую ставку подняли сразу на 75 пунктов
Грег Макбрайд, финансовый аналитик:
Ситуацию в Америке частично объясняет заявление Байдена, в котором он утверждает, что экономика США такая же динамичная и здоровая, как и он сам. О бодром восхождении американского чуда по трапу благополучия Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".
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