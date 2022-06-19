Если Путин вручную устанавливает цены в США, то тогда зачем Америке нужен президент - подробнее в рубрике "Скриншот"

Сегодняшние цифры инфляции подтверждают то, что Америка и так знает: путинское повышение цен нанесло Америке мощный удар. Скачок цен на бензин. Скачок цен на энергоносители и продовольствие - это в общей сложности половина совокупного роста цен с мая.

С головой погружаться в проблему для ее решения - это крайне редкая черта политиков современности. Сейчас в ходу все больше пустословие. Когда бумеранг санкций дает сдачу, а миллионы людей на грани голода - у горе-руководителей Запада включается синдром перекладывания ответственности. А это уже прямой путь к деградации политической системы. Путинское повышение цен, с меня взятки гладки, он сам виноват… Эти термины беспомощные чиновники придумали для обеления себя и собственных непопулярных решений.Ведь все, к чему привела их борьба, их давление - это прорыв собственной экономической трубы. Дефицит продуктов питания, рекордная за 40 лет инфляция, резкий рост цен на топливо и коммуналку, массовые сокращения... И вуаля. Такой коктейль из недовольства готов вылиться на улицы. Несмотря на тотальную цензуру в СМИ, западное общество в состоянии сопоставить причинно-следственные связи.Подробнее о ситуациив рубрике "Скриншот".Америку ждут большие потрясения. Инфляция в США растет самыми быстрыми темпами за более чем 40 лет, за год она составила 8,6 %. Стимулируют рост скачки цен на бензин, продовольствие и жилье. В Вашингтонском обкоме уже определили виновного и даже придумали соответствующий термин "Путинское повышение цен".