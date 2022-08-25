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Если руководство не изменит санкционную риторику, простые люди останутся зимой без тепла, уверен польский политолог

Быстрый рост цен на продукты питания, топливо и дефицит угля - результат санкционной политики Польши в отношении России и Беларуси, уверен польский политолог Томаш Янковский. По его словам, если польское руководство не изменит санкционную риторику, простые поляки останутся зимой без тепла.

Проблема тоже в том, что не будет газа, также топливо уже не такое дешевое, как было раньше. Политикам это не проблема, у них деньги есть. Чтобы они увидели, что что-то надо просто изменить, политику в отношениях, экономические отношения с Россией и с Беларусью.Просто народы Европы будут выходить на митинги против такой политики.Что такое, если не будет угля и для польских семей. У нас каждая четвертая семья просто зависима от угля.
Томаш Янковский, политолог (Польша)

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