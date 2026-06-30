Есть чем гордиться: Турчин вручил госнаграды работникам различных отраслей

Во Дворце Республики 30 июня по поручению Президента Беларуси премьер-министр страны вручил заслуженные награды представителям различных сфер за вклад в развитие Беларуси.

В списке - более 40 награжденных

В списке - более 40 награжденных. Это работники промышленности, строительства, газовой отрасли, соцобслуживания, образования, культуры и спорта.

Как отметил Александр Турчин, госнаграда - это не только знак отличия на высшем уровне, но и признание того, что работа и вклад каждого человека имеют значение для всей страны.