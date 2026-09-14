Есть ли резерв для повышения рождаемости в Беларуси, рассказал Николай Мысливец

В Беларуси повышенное внимание уделяется демографической безопасности. Белорусы, отвечая на вопросы в рамках республиканского социсследования по социально-экономическому развитию Беларуси, отметили, что желали бы иметь еще одного ребенка при наличии уже одного-двух детей.

Директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец в "Актуальном интервью" согласился, что тема демографии - это сложнейшая и комплексная тема, ведь речь идет о способах сохранения народонаселения. "Проблема демографии - это проблема трудовых ресурсов и молодежи. Демографическая проблема включает много аспектов, и государство в части решения таких проблем проводит комплексную и системную политику. Одним из условий эффективности реализации таких мер является диагностика самочувствия людей и их готовности создавать семьи, рожать детей и воспитывать внуков", - пояснил он.

Факт По данным Института социологии НАН, чуть более 40 % опрошенных ориентированы на двух детей в семье. На трех детей - пока порядка 12 %.

Но следом социологи поинтересовались, повлияла бы экономическая поддержка на увеличение количества детей в семье. "Из ответов узнали, что есть определенный резерв для повышения рождаемости. Более 20 % опрошенных сказали, что при наличии иных материальных условий они готовы родить третьего ребенка. Безусловно, материальная поддержка играет роль, но наряду с этим тенденция с желанием меньше работать и больше иметь свободного времени определенным образом вступает в противоречие с необходимостью: родив ребенка, нужно за ним смотреть, воспитывать, ухаживать, обеспечивать всем необходимым. В рамках такого ментального противостояния находится молодежь", - поделился гость интервью.

Николай Мысливец

Если говорить о приоритетах рождения детей, то Институт социологии НАН работает с подрастающими поколениями и с теми, кто способен этим поколениям в дальнейшем оказывать помощь - дедушками, бабушками, ведь их помощь - определенный вклад в решение демографических вопросов.

В целом исследование показало, что белорусы настроены на создание семей. Белорусские граждане в большинстве своем отметили, что семья и любовь являются одними из самых важных в жизни. На первой строчке по важности расположилось здоровье. К слову, белорусы также чаще отвечали, что желают, чтобы их дети работали в медицине. "Да, в приоритете у белорусов, по результатам опросов, остаются здоровье, семья, дети как жизненные ценности", - резюмировал Николай Мысливец.

Главное фото: magnific.com