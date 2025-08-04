Есть море и пляж: чем белорусов привлекает Катар, рассказал Алексей Малафей

Есть ли перспективы в развитии туристических связей между Беларусью и Катаром, рассказал в "Актуальном интервью" временный поверенный в делах Беларуси в Катаре Алексей Малафей.

В самом начале беседы он обратил внимание, что несколько лет назад в отношении белорусской авиакомпании были введены ограничения со стороны ряда стран, поэтому в Республике Беларусь задумались над развитием новых туристических направлений. Одним из таких стала Доха, куда с 2023 года из Беларуси летает прямой рейс "Белавиа", в связи с чем у белорусов появилась возможность раз в девять дней отправиться столицу Катара.

"В последнее время рейсы полностью загружены. Есть у белорусской стороны интерес к культурному наследию Катара. К тому же в стране имеются и пляжи, и море, и отели. Много соответствующей инфраструктуры было построено в Дохе для проведения чемпионата мира по футболу, а сейчас она используется для принятия туристов", - констатировал временный поверенный.

Алексей Малафей подчеркнул, что катарская сторона активно помогает и даже субсидирует стоимость проживания белорусских туристов в отеле. По его словам, цены в Катар конкурентоспособны и по сравнению с Египтом, и с Турцией. И если выбирать между этими странами, то можно прилететь и в Катар.

Факт В 2024 году арабскую страну посетили 7 тыс. белорусских туристов. А в общей сложности с 2023-го в ней побывали более 10 тыс. человек.