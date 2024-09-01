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Есть ли белорусская литература для массового читателя, узнали на Дне письменности в Ивацевичах
Беларусь тем временем продолжает поддерживать и развивать свои добрые, вечные и истинно белорусские проекты. В 31-й раз в истории книголюбы собрались почитать на свежем воздухе. Большая библиотека впервые развернулась в Ивацевичах.
Повод: День белорусской письменности. И это одна из добрых традиций, что разместил в белорусской афише Президент Александр Лукашенко. Ее в 94-м глава государства закрепил указом на государственном уровне.
На какие фолианты стали богаче музеи, в том числе и благодаря госбюджету? И не дремлют ли “вчерашние” лауреаты Национальной литературной премии? Лидия Заблоцкая отправилась в Ивацевичи.
Работа над книгой - это не то, что нам когда-то говорили о творческом поиске, творческом вдохновении. Для этого должна быть дисциплина. Без этого ни одна книга никогда не будет написана.Утром Валерия Стецко фиксирует успешные результаты во Дворце Независимости, работая в президентском пуле, а вечером следит за достижениями уже на спортивных площадках. Вокруг - чемпионы. И как здесь самой было не стать победительницей, два года назад - "Дебют" Национальной литературной премии.
Ничто меня не дисциплинирует лучше, чем работа в президентском пуле. График плотный, насыщенный, поэтому благодаря работе в пресс-пуле я научился планировать время, собираться, садиться и работать.Можно было и сойти с дистанции после первой победы, но это не по правилам белорусских спортсменов и журналистов. Стецко посмотрела на обратную сторону медали Олимпийской у 65 атлетов, тренеров, функционеров. Эмоционально, без сухой констатации. Впервые такая энциклопедия чувств - на книжной полке страны. Под свежей обложкой и история Национального олимпийского комитета. Начало истории суверенной Беларуси.
Показать, как развивался спорт, каков был его путь в нашей стране, только по результатам матчей, результатамсоревнований, скучно. На самом деле, кого сегодня интересуют секунды, показанные спортсменами 80-х годов. А вот узнать, через что прошли спортсмены, готовясь к играм в 70-х и 80-х годах. Какие были условия, как тренировались. Как они стали лучшими из лучших?И пока Валерия желает повторить триумф в следующем году, в этом - на литературной сцене не менее яркий дебютант. Она пишет сценарии к масштабным мероприятиям. Но в ковидное время, когда они были поставлены на паузу, руки все равно тянулись к клавиатуре. Сегодня первый роман о любви Александры Кузнецовой - бестселлер даже на российском рынке.
Книга вошла в десятку лучших современных любовных романов в России на конкурсе "Любовь между строк". После этого я осмелилась и рассказала, что пишу книги. Есть поговорка "Нет пророка в своем отечестве". Мне кажется, ее всегда говорят немного с болью. Но я тот счастливый человек, который говорит своей стране спасибо за те возможности, которые у нас есть, за то, что мы можем развиваться.
В Ивацевичах рекорд. Более 150 аккредитованных мастеров слова. Женщины читают стихи. И автографы поклонникам раздают. Тет-а-тет с читателем - редкость.
Говорят, что в Беларуси нет литературы для массового чтения. Но, к сожалению, белорусскую литературу плохо знают или совсем не знают.
Нашим писателям есть о чем сказать. На книжной полке за прошлый год - больше на 9 тысяч изданий. Но не все из них едут в командировку ко Дню письменности. Белкнига привезла 300 коробок с новыми знаниями. Локальные бренды всегда в фаворитах по продаже.
Пока в Ивацевичах нет стационарного книжного магазина. День письменности - шанс восстановить библиотеку домашнюю и посетить библиотеку Национальную. Традиционный филиал, где под стеклом - фолианты на миллионы рублей. Из Минска везли в металлическом сундуке.
За один день - накануне Дня знаний - вот так расширить кругозор. Рядом с качественными книгами - их визуализация. Посвящением 80-летию освобождения от фашистов - реконструкция ивацевичских боев. То, что заставляет после перечитать факты и зафиксировать правду на больших экранах. Как однажды получилось с "Брестской крепостью".
Ленту продюссировал Игорь Угольников, и его можно было увидеть вчера в ивацевичском партере.
Я поеду в Хованщину смотреть партизанский музей для новой картины "Батька Минай", к производству которой мы приступили. Брестская земля родная, с ней связано очень много. Я вижу, с какой заботой, с какой любовью жители Брестской области относятся к своим домам, к своим детям и к своему будущему.
Этот праздник приобрел государственное значение - искреннее духовное, человеческое, поскольку он показывает культуру, истоки, которые питают нашего человека. Важно и в литературе, и в книгоиздании сохранить все, что было даровано нашими предками. Государство осуществляет огромную поддержку в книгопечатании.
Инициативы, которые ждут государственной поддержки, появились и в 4 тысячах километров от страны. Эксклюзивно Агентству теленовостей белорусы зарубежья рассказали о масштабном проекте.
На испанский язык переведена "Дикая охота короля Стаха" Короткевича. На языке Сервантеса более полусотни раз упоминается Беларусь.
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