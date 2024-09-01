Есть ли белорусская литература для массового читателя, узнали на Дне письменности в Ивацевичах

Показать, как развивался спорт, каков был его путь в нашей стране, только по результатам матчей, результатамсоревнований, скучно. На самом деле, кого сегодня интересуют секунды, показанные спортсменами 80-х годов. А вот узнать, через что прошли спортсмены, готовясь к играм в 70-х и 80-х годах. Какие были условия, как тренировались. Как они стали лучшими из лучших? И пока Валерия желает повторить триумф в следующем году, в этом - на литературной сцене не менее яркий дебютант. Она пишет сценарии к масштабным мероприятиям. Но в ковидное время, когда они были поставлены на паузу, руки все равно тянулись к клавиатуре. Сегодня первый роман о любви Александры Кузнецовой - бестселлер даже на российском рынке.

Валерия Стецко, обозреватель газеты "ЗВЯЗДА"