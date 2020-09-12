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Есть ли место детям на так называемых мирных митингах? Мнением поделилась многодетная мама
Прятаться за спинами своих же малышей в протестной массе - последнее дело, которое мамы и папы не должны и не могут себе позволить. Ведь никто не может гарантировать, как поведет себя толпа и что на этот раз задумали организаторы-координаторы.
Это неоправданный риск, который граничит с безрассудством. Действия родителей-активистов осуждают те, кто точно знает, какой ценой дается новая жизнь. Есть ли место детям на так называемых мирных митингах? Мнением поделилась многодетная мама.
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