Есть ли надежда на изменение отношений Варшавы и Минска - мнение политолога Томаша Янковского

Если думаем про отношения польско-белорусские, думаю, разницы никакой. Значит, если "Гражданская платформа" и ее союзники победили (уже можем сказать, что они победили, потому что только у них есть возможность, чтобы сделать большинство в новом парламенте), это будет другая, чуть-чуть другая иностранная политика, в согласии с Германией. Я просто думаю, что германцы более прагматичны, чем польские политики, есть возможность, что не будет уже таких военных отношений между Польшей и Беларусью. Потому что у них есть смысл, что надо всегда в отношениях думать по-экономически. Так в правительстве, которое еще правит в Польше, конечно, другие взгляды, там просто такая русофобская и иностранная политика, что надо всегда быть против России.

Томаш Янковский, политолог (Польша)