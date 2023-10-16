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Есть ли надежда на изменение отношений Варшавы и Минска - мнение политолога Томаша Янковского
Прошедшие выборы в Польше стали самыми скандальными. Но даже их итог прямо сейчас никак не образумит Варшаву и не повлияет на отношения с Беларусью и Россией. Таким мнением поделился польский политолог Томаш Янковский. При этом эксперт осторожно отмечает, что некоторые надежды на прагматичный взгляд все же есть.
Если думаем про отношения польско-белорусские, думаю, разницы никакой. Значит, если "Гражданская платформа" и ее союзники победили (уже можем сказать, что они победили, потому что только у них есть возможность, чтобы сделать большинство в новом парламенте), это будет другая, чуть-чуть другая иностранная политика, в согласии с Германией. Я просто думаю, что германцы более прагматичны, чем польские политики, есть возможность, что не будет уже таких военных отношений между Польшей и Беларусью. Потому что у них есть смысл, что надо всегда в отношениях думать по-экономически. Так в правительстве, которое еще правит в Польше, конечно, другие взгляды, там просто такая русофобская и иностранная политика, что надо всегда быть против России.
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