Есть ли сверхцель у пранкеров Вована и Лексуса, или они просто угорают и прикалываются?

Есть ли сверхцель, или они просто угорают и прикалываются,впрограмме "Актуальное интервью" рассказали известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус),которые прославились своими звонками-розыгрышами политическим деятелям различного калибра.

Если бы мы угорали, мы бы не занимались этим долго, говорит Лексус. "Цель понятна - показать то,что скрыто, показать альтернативную точку зрения для России, Беларуси, для всего мира. Мы этим занимаемся постоянно и уже не один год".

"На Западе, в первую очередьблагодаря Twitter, у нас появилось много иностранных подписчиков, - говорит Вован. - Блогеры распространяют видео. Понятно, что западные СМИ нас не очень любят".

В эфир итальянского телеканала пранкерам, по их словам,удалось попасть случайно, потому что журналисты, скорее всего, не знали, что их нельзя показывать. Но теперь уже вряд ли покажут, считает Лексус.

Британцы вообще перестали писать, дополняет его Вован.

43-й президентСША Джордж Буш-младший сказалпранкерам, представившимся украинскими пилотам, сбившими много российских самолетов: "Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Вопрос в том, будете ли вы продолжать получать необходимую помощь. И я на это надеюсь. И для США очень важно продолжать возглавлять это движение".Про этот пранк написало только одно американское СМИ, отметил Вован, подтрунивая над американской "свободой слова".