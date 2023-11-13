3.73 BYN
Есть ли сверхцель у пранкеров Вована и Лексуса, или они просто угорают и прикалываются?
Есть ли сверхцель, или они просто угорают и прикалываются,впрограмме "Актуальное интервью" рассказали известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус),которые прославились своими звонками-розыгрышами политическим деятелям различного калибра.
Если бы мы угорали, мы бы не занимались этим долго, говорит Лексус. "Цель понятна - показать то,что скрыто, показать альтернативную точку зрения для России, Беларуси, для всего мира. Мы этим занимаемся постоянно и уже не один год".
"На Западе, в первую очередьблагодаря Twitter, у нас появилось много иностранных подписчиков, - говорит Вован. - Блогеры распространяют видео. Понятно, что западные СМИ нас не очень любят".
В эфир итальянского телеканала пранкерам, по их словам,удалось попасть случайно, потому что журналисты, скорее всего, не знали, что их нельзя показывать. Но теперь уже вряд ли покажут, считает Лексус.
Британцы вообще перестали писать, дополняет его Вован.
Смотрите "Актуальное интервью"ЗДЕСЬ
43-й президентСША Джордж Буш-младший сказалпранкерам, представившимся украинскими пилотам, сбившими много российских самолетов: "Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Вопрос в том, будете ли вы продолжать получать необходимую помощь. И я на это надеюсь. И для США очень важно продолжать возглавлять это движение".Про этот пранк написало только одно американское СМИ, отметил Вован, подтрунивая над американской "свободой слова".
А еще пранкер рассказал, что в США есть четкое разделение СМИ на республиканские и демократические: "Например, была история, когда мы звонили конгрессмену Адаму Шиффу, главе комитета по разведке США, который проводил расследование якобы о том, что Трамп связан с Россией. Мы его развели, наговорили бреда. А он, и правда, подумал, что передал информацию в ФБР. И все республиканские СМИ, Fox News в частности, об этом написали. Даже сам Трамп написал: "Талантливые ребята из России". И все до сих пор пишут Шиффу, что он как бы дурак. При этом все демократические СМИ эту историю не "заметили". И наоборот, когда у нас был пранк с республиканцем по поводу поставок оружия, об этом написали демократические СМИ, республиканцы промолчали".