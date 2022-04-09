Есть ли запрос на историческую правду у белорусской молодежи, рассказал первый секретарь ЦК БРСМ

Беларусь не допустит повторения геноцида, как во времена Великой Отечественной войны. Это наш священный долг! В Год исторической памяти особенно важно донести позицию нашей страны. Проводится большая работа, в том числе среди молодежи.

Так почему же "будущее страны" повелось на провокации в 20-м году и есть ли у них запрос на историческую правду? Поговорили с первым секретарем ЦК БРСМ Александром Лукьяновым (видео).