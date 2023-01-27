Есть в каждом доме: соль можно заменить полезным продуктом

Диетологи прозвали соль "белой смертью" - это звучит довольно устрашающе и заставляет многих людей отказываться от соленой пищи. Однако исключать минерал из рациона нельзя, ведь он участвует в поддержании очень важных жизненных функций. Хлорид натрия регулирует работу мышечной и нервной тканей, обеспечивает водообмен между клетками и межклеточной жидкостью, стимулирует выработку пищеварительных ферментов. Вывод: соль необходима, но в меру.Проблема заключается в том, что мы часто употребляем больше соли, чем нужно организму, сами того не замечая. Да и вкусовые рецепторы привыкают к выраженному вкусу еды, и образуется своеобразная солевая зависимость. Подходим к главному вопросу, чем можно заменить соль и не испортить вкус любимого блюда.





Заменить соль на лимон

Это намного полезнее, особенно для тех, кто страдает повышенным давлением.Есть еще несколько продуктов, которые помогут сделать ваши блюда здоровыми и не лишатгастрономического удовольствия.

Соевый соус

Китайцы и японцы вместо соли используют соевый соус.

снижает риск развития опухолей;



замедляет старение;



улучшает кровообращение и предотвращает заболевания сердца и сосудов;



подходит для диетического питания.

Соевый соус позволяет уменьшить количество потребляемой соли в несколько раз: в супах - на четверть, в салатах - почти вдвое, а в еде, которая готовится на сковороде, - примерно на треть. Происходит это потому, что соус богат аминокислотами, которые помогают сильнее ощущать соленый вкус. Таким образом, вы едите меньше соли, а вкус остается таким же насыщенным и ярким.

Морская капуста

Водоросли ламинария, которые от природы имеют солоноватый привкус и при этом минимальную калорийность, являются отличной заменой соли, особенно для тех, кто придерживается диеты. Кроме того, морская капуста - это настоящий суперфуд: она содержит почти всю линейку витаминов и множество полезных микроэлементов, прежде всего, йода. Калий в составе водоросли укрепляет сосуды и нормализует работу сердца, а клетчатка улучшает пищеварение и способствует очищению кишечника от токсинов. Кроме того, ламинария, богатая витамином В12, - настоящее спасение для веганов, вегетарианцев и сыроедов, которые часто испытывают его нехватку.





Пряности

Еще один отличный лайфхак - щедро добавлять в блюда душистые травы. Розмарин, эстрагон, чеснок, лук, орегано, кинза, паприка, карри, чабрец, базилик, тмин, шалфей, кумин, кориандр и душистый перец - все эти пряности делают вкус пищи более ярким и богатым, снижая потребность вкусовых рецепторов в соли. А еще они снабжают организм витаминами, улучшают настроение, стимулируют аппетит и пищеварение.

Уксус

Заменить соленый вкус кислинкой можно и с помощью уксуса. Столовый, яблочный, винный, рисовый, солодовый, бальзамический - используйте любой из них для мяса, рыбы и заправки салатов.