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Есть в каждом доме: соль можно заменить полезным продуктом
Диетологи прозвали соль "белой смертью" - это звучит довольно устрашающе и заставляет многих людей отказываться от соленой пищи. Однако исключать минерал из рациона нельзя, ведь он участвует в поддержании очень важных жизненных функций. Хлорид натрия регулирует работу мышечной и нервной тканей, обеспечивает водообмен между клетками и межклеточной жидкостью, стимулирует выработку пищеварительных ферментов. Вывод: соль необходима, но в меру.Проблема заключается в том, что мы часто употребляем больше соли, чем нужно организму, сами того не замечая. Да и вкусовые рецепторы привыкают к выраженному вкусу еды, и образуется своеобразная солевая зависимость. Подходим к главному вопросу, чем можно заменить соль и не испортить вкус любимого блюда.
Заменить соль на лимон
Это намного полезнее, особенно для тех, кто страдает повышенным давлением.Есть еще несколько продуктов, которые помогут сделать ваши блюда здоровыми и не лишатгастрономического удовольствия.
Соевый соус
Китайцы и японцы вместо соли используют соевый соус.
- снижает риск развития опухолей;
- замедляет старение;
- улучшает кровообращение и предотвращает заболевания сердца и сосудов;
- подходит для диетического питания.
Соевый соус позволяет уменьшить количество потребляемой соли в несколько раз: в супах - на четверть, в салатах - почти вдвое, а в еде, которая готовится на сковороде, - примерно на треть. Происходит это потому, что соус богат аминокислотами, которые помогают сильнее ощущать соленый вкус. Таким образом, вы едите меньше соли, а вкус остается таким же насыщенным и ярким.
Морская капуста
Водоросли ламинария, которые от природы имеют солоноватый привкус и при этом минимальную калорийность, являются отличной заменой соли, особенно для тех, кто придерживается диеты. Кроме того, морская капуста - это настоящий суперфуд: она содержит почти всю линейку витаминов и множество полезных микроэлементов, прежде всего, йода. Калий в составе водоросли укрепляет сосуды и нормализует работу сердца, а клетчатка улучшает пищеварение и способствует очищению кишечника от токсинов. Кроме того, ламинария, богатая витамином В12, - настоящее спасение для веганов, вегетарианцев и сыроедов, которые часто испытывают его нехватку.
Пряности
Еще один отличный лайфхак - щедро добавлять в блюда душистые травы. Розмарин, эстрагон, чеснок, лук, орегано, кинза, паприка, карри, чабрец, базилик, тмин, шалфей, кумин, кориандр и душистый перец - все эти пряности делают вкус пищи более ярким и богатым, снижая потребность вкусовых рецепторов в соли. А еще они снабжают организм витаминами, улучшают настроение, стимулируют аппетит и пищеварение.
Уксус
Заменить соленый вкус кислинкой можно и с помощью уксуса. Столовый, яблочный, винный, рисовый, солодовый, бальзамический - используйте любой из них для мяса, рыбы и заправки салатов.
Фото:pixabay.com
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