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Есть вопросы к представителям власти - обращайтесь на прямые телефонные линии
Завтра по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам.
В Минском облисполкоме граждан выслушает председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая, а в столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.
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