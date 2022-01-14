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Есть вопросы к представителям власти - обращайтесь на прямые телефонные линии

Завтра по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам.

В Минском облисполкоме граждан выслушает председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая, а в столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.

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